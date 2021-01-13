«Мы стали заметнее, ярче, привлекательнее». Ольга Беспечная, Альфа-Банк, об итогах 2020 года

2020-й год внес значительные корректировки практически во все бизнес-сферы: от производства до индустрии развлечений. Банковский сектор не стал исключением: неустойчивая ситуация на мировых рынках: пандемия и длительный период самоизоляции изменили взгляд на привычные вещи. Как новые реалии отразились на деятельности Альфа-Банка? Что изменилось в его отношениях с бизнесом и частными клиентами? Какие перспективные направления появились в 2020 году, и какие из них получат дальнейшее развитие в 2021 году? На эти вопросы порталу SIA.RU ответила Ольга Беспечная, региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Иркутске.

Запоминающийся год

Ольга, каким для Альфа-Банка был 2020 год, какими наиболее важными событиями он запомнится?

– Начну с главного: 2020 год для Альфа-Банка в целом был юбилейным – 20 декабря ему исполнилось 30 лет. Планировалось, что в течение года пройдёт много интересных событий по всей стране, но, к сожалению, коронавирус внёс свои изменения в эти планы.

Если говорить о нашем регионе, то Альфа-Банку в Иркутской области – 21 год, и для нас главным событием, о котором уже можно сказать публично, стала покупка собственного здания, расположенного на улице Кожова, 20. В новом офисе комфортно разместятся сотрудники разных подразделений, на первом этаже будет большая зона по обслуживанию клиентов в совершенно новом формате - phygital. Такие офисы, где сочетаются физический и цифровой мир, с открытыми пространствами – без коридоров и перегородок – уже масштабируются по всей стране и скоро будут открыты в Иркутске. Кроме этого, на новом месте у нас будет большая парковка более чем на 50 машиномест.

Ещё одно важное событие, которое произошло в марте прошедшего года – открытие центра ипотечного кредитования в Иркутске. Он находится на улице Литвинова, 2 – в самом центре города, в очень красивом историческом здании. Причём несмотря на то, что открытие прошло в самый разгар пандемии, мы не пожалели о том, что решились на такой шаг.

К значимым событиям можно отнести и тот факт, что в ушедшем году мы очень активно сотрудничали с региональным бизнес-сообществом, неоднократно встречались с предпринимателями по приглашению Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, ИРО «Опора России» и администрации Иркутской области. Кроме этого, Альфа-Банк стал членом Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортёров Иркутской области. Эта деятельность позволила нам стать ещё ближе к бизнесу и оперативно реагировать на его потребности.

Я хочу отметить, что за последние полтора года усилиями всей нашей команды Альфа-Банк заметно усилил свои позиции на региональном рынке, мы стали громче звучать, стали заметнее, ярче, привлекательнее для бизнес-сообщества.

Как вы оцениваете рынок Иркутской области по отраслевой специфике, насколько он изменился в прошедшем году? Учитывает ли банк эти тенденции в своих предложениях?

– Наш регион располагает большим потенциалом, который играет важную роль в экономке Сибири и Востока России. В Иркутской области много предприятий, которые экспортируют свою продукцию на международный рынок, и нам есть, что предложить компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность. Помимо отдельной линейки пакетных решений, включающих в себя различные опции – от льготного курса конвертации, сниженных тарифов на выполнение функций валютного контроля до предоставления различных льгот в рамках партнерских программ, у нас есть уникальные технологичные сервисы. Например, в нашем интернет-банке реализован GPI-трекер, который позволяет в режиме онлайн отслеживать статус трансграничного платежа. Вы отправляете платеж за границу и в любой момент времени можете узнать, в каком банке он сейчас находится, какие этапы проходил.

А frendli-interface с загруженными шаблонами документов валютного контроля позволяет упростить и оптимизировать работу бухгалтера с исходящими платежами и конверсионными операциями.

Кроме этого, у нас клиентоориентированная служба валютного контроля. Мы действительно готовы реагировать на каждый клиентский запрос и оказывать поддержку. Для этого в регионе работают отдельные специалисты, которым клиенты могут просто звонить и получать квалифицированные консультации по ВЭД. Впрочем, этим не ограничиваемся. На регулярной основе мы проводим бесплатные вебинары для наших клиентов, рассказываем о текущих макроэкономических тенденциях, изменениях в валютном законодательстве и актуальных тенденциях ВЭД.

Итог такой работы – в 2020 году в нашем большом Сибирско-Дальневосточном дивизионе Иркутск максимально прирос по объёму внешнеэкономической деятельности. Доля внешнеторгового оборота клиентов банка – участников ВЭД – увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В IV квартале 2020 Альфа-Банк в Сибирском регионе выдал банковских гарантий для возмещения НДС в пользу клиентов на 700 млн руб., и мы чётко понимаем, что у этого направления – большие перспективы.

Кроме того, в 2021 году мы намерены решить амбициозную задачу по развитию сотрудничества со строительной сферой. Банк готов заниматься проектным финансированием, работать с эскроу-счетами, рассматривать различные виды кредитования этой сферы.

В одной обойме с малым бизнесом

Все называют 2020-й непростым, сложным, тяжёлым годом для бизнеса, особенно, микро, малого и среднего. Какую поддержку оказал банк предпринимателям? Какие финансовые инструменты пользовались особенным спросом?

– Безусловно, год был сложный, но он многому всех нас научил, в том числе, важности поддержки бизнеса. Мы одни из первых предложили предпринимателям пакет мер в рамках расчетно-кассового обслуживания и стали участвовать во всех государственных программах поддержки: льготном кредитовании под 0% на зарплату и под 2% на возобновление деятельности. Все клиенты из наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по основному долгу в рамках 106-ФЗ и собственных программ банка. Кроме того, мы разработали индивидуальные программы для клиентов, которые хотели оптимизировать кредитные платежи.

Для малого бизнеса из инструментов актуально залоговое кредитование, которое позволяет получить максимальную сумму с минимальным процентом. Также уже не первый год наши клиенты отдают предпочтения кредитным продуктам с минимальным пакетом документов и с одобрением от одного дня. Очень хорошо рынок откликнулся на онлайн-кредитование. С учетом того, что каждый третий предприниматель Иркутска выбирает Альфа-Банк как финансового партнёра в бизнесе, можно сделать вывод, что мы движемся в верном направлении, предоставляя нашим клиентам конкурентный продукт в сочетании с безупречным сервисом.

Значит, малый бизнес всегда быстро перестраивается и адаптируется под меняющийся мир?

– Да, малый бизнес – это индикатор экономики страны и именно этот сектор наиболее быстро адаптируется к новым реалиям. Сейчас у нас более 10 тысячи клиентов из сегмента малого и микробизнеса, а всего в Иркутске зарегистрировано 33 тысячи таких предпринимателей. Я вижу, какие они активные, инициативные, как они ищут решения своих задач. Это очень круто. Это даёт энергию, и нам очень хочется быть с ними в одной обойме и максимально им помогать.

Живое общение никто не отменял

А каким был 2020 год для частных клиентов? Каким финансовым инструментам отдавали предпочтения они? И что банк предложил им в 2020-м?

– Тренд 2020 года – беспрецедентно низкие ставки. Поэтому клиенты Альфа-Банка более активно стали инвестировать, то есть они не забирали деньги из банка, а размещали их в других наших продуктах, по которым выше доходность. Главными направлениями для инвестирования стали договора доверительного управления с нашим партнером Альфа-Капиталом – управляющей компанией № 1 на рынке частного капитала и брокерское обслуживание – самостоятельное управление активами на личном инвестиционном счете.

В октябре 2020-го, согласно исследованию Frank Research Group, Альфа-Банк был назван лучшим по премиальному обслуживанию и это не удивительно, ведь премиальные менеджеры нашего банка исходят из целей и интересов клиентов при составлении портфеля накоплений.

Если говорить в целом о поведенческой модели клиентов – физических лиц, то отмечу, что гораздо меньше людей стали приходить в отделения. Трафик в период явной пандемии упал примерно на 30%. Безусловно, мы продолжаем тренд на цифровизацию, диджитализацию и практически все операции сейчас можно совершать онлайн, но живое общение никто не отменял. Поэтому розничной сети пришлось тяжело, и тем не менее, мы выполнили планы и задачи, которые перед нами стояли на 2020 год.

Отмечу также, что в отличие от других банков в период пандемии мы не закрыли ни одного своего отделения. Вообще ни разу. Более того, у нас не случилось ни одной вспышки заболевания, из-за которой пришлось бы закрыть какое-то отделение. Единственное, что мы делали – это немного сокращали рабочее время. Но сейчас работаем в привычном режиме с соблюдением всех противоэпидемических требований – от социальной дистанции до обязательного масочного режима и дезинфекции помещений.

Ольга, в начале беседы вы вкратце упомянули об открытии ипотечного центра. Как оцениваете старт этого продукта в Иркутске?

– За прошедшее время мы выдали ипотечных кредитов на сумму более 700 млн рублей, в первом квартале 2021 года, думаю, подойдём к миллиарду. Начав практически с нуля, потому что раньше Альфа-Банк не занимал эту нишу, мы смогли в кратчайший срок войти в ТОП-5 банков по выдаче ипотеки в регионе. Результат превзошёл наши ожидания, причём, несмотря на пандемию. Я считаю, что для нас – это прорыв, заслуга отличной профессиональной команды. Сейчас мы чётко понимаем, что нам надо создавать и развивать в партнёрскую сеть со строительными компаниями, агентствами недвижимости, крупнейшими федеральными сетями, и это – задача на 2021 год.

Здорово, что Альфа-Банк участвует во всех государственных ипотечных программах, а также сотрудничает с такими федеральными партнёрами как группы компаний ФСК, ЛСР, благодаря которым жители Иркутской области могут приобрести недвижимость в любом городе, где есть наш банк. Кстати, в декабре состоялась первая цифровая сделка, когда клиент, не выходя из дома в Иркутске, приобрел недвижимость в Санкт-Петербурге: кредитный договор он подписал без присутствияв офисе банка, через удаленный сервис. Сделка состоялась совместно с партнером банка – группой компании ЛСР.

Круче, чем в Европе и США

Ваш прогноз, каким будет 2021 год? Какие банковские продукты будут лидировать по спросу? Какие новые фишки вы готовите для своих клиентов в Иркутске?

– По моему мнению, Альфа-Банк сейчас находится в такой прекрасной «спортивной» форме, что какие-то «горячие пирожки» ему не нужны. «Фишки» уже придуманы и они отлично работают, так что продолжим предлагать клиентам то, что находит отклик на рынке. Это инвестиционные продукты, потому что тренд на перекладывание денежной массы из классических депозитов в инвестиционные решения, связанные либо с доверительным управлением, либо покупкой ценных бумаг, несомненно, продолжится.

Продолжим развивать расчётно-кассовое обслуживание для малого бизнеса, продвигать нашу выгодную бесплатную дебетовую Альфа-Карту с кэшбэком на всё. Продолжаем улучшать кредитную карту с льготным периодом 100 дней и возможностью ежемесячно снимать с неё 50 тысяч рублей наличными.

Для юридических лиц по-прежнему, помимо классических кредитов, будут интересны другие кредитные продукты – факторинг, лизинг и банковские гарантии.

Ольга, и ещё расскажите более подробно о новом формате phygital, который вы анонсировали, отвечая на мой первый вопрос.

– Альфа-Банк, конечно же, продолжит свой путь по диджитализации и максимальному уходу в онлайн. Но это не отменяет физического присутствия отделений. Часть из них будет в формате phygital – это слово образовано от соединения английских слов physical и digital – то есть смешение физического и цифрового мира. Это очень крутое красивое пространство, разработчики которого полностью ушли от концепции лайт-боксов, кабинетов, коридоров и т.д. Пока такого формата в банковском обслуживании нет ни в Европе, ни в США.

Как это работает? Вы приходите в офис банка и вас идентифицируют по системе Face ID. То есть вам не надо брать никакие талончики или обращаться к менеджеру. Не надо будет никого ждать, стоять в очереди, искать – к вам выйдет сотрудник, обратится по имени и отчеству, уточнит цель визита в офис. Далее вы выберете место для общения, поскольку в открытом пространстве офиса будут разные локации с мягкими зонами, стильными необычными креслами или удобными столиками. Вы сможете сесть там, где вам комфортно, вместе с сотрудником выполнить нужную операцию на планшете. Это экономия вашего времени, технологичность и более живое общение. При необходимости в таком пространстве можно организовать переговорные комнаты, которые могут трансформироваться в большие или маленькие – в зависимости от потребности.

В Иркутске в этом году запланировано открытие двух таких площадок. Одна, как я уже говорила, на улице Кожова, 20, вторая – на улице Ленина, 25, в нашем флагманском офисе. В первом квартале 2021 года мы проведём там полную реконструкцию.

В целом, на этот год у нас очень большие планы, и я надеюсь, что сделать получится даже больше, чем мы ожидаем и планируем.

Кстати

Альфа-Банк в Иркутске всегда уделял большое внимание социальным проектам, 2020 год не стал исключением. Одно из значимых направлений такой деятельности – поддержка молодого поколения и благотворительных проектов. Так, банк поддержал проведение V открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и отметил памятными подарками призеров чемпионата. В этом году обновилась программа Альфа-Шанс для студентов: теперь любой старшекурсник может подать заявку и побороться за стипендию от банка в размере 300 000 рублей. Поддерживая дружеские многолетние отношения с Иркутским отделением Российского Детского Фонда, банк ежегодно дарит детям, оставшимся без попечения родителей, праздники 1 сентября, 1 июня и Новый год.