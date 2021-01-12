Более одного миллиона родителей в России воспользовались сервисом расчёта детских пособий от Сбера

Уже более миллиона родителей рассчитали положенные на их детей выплаты в сервисе Сбера «Калькулятор детских пособий».

Сегодня родителю достаточно указать регион проживания, возраст ребёнка и свою жизненную ситуацию (статус семьи, наличие работы у родителя), после чего калькулятор выведет список федеральных и региональных пособий на детей и покажет минимальную и максимальную сумму выплат.

Сервис доступен на сайте банка в разделе «Детские пособия» или в мобильном приложении СберБанк Онлайн в «Каталоге», раздел «Для родителей». На портале Сбербанка размещена актуальная информация о том, кому положены выплаты, как их получить и как оформить карту «Мир» для их зачисления.

Сервис был запущен в 2019 году и стал особенно актуальным во время пандемии коронавируса, когда стартовали специальные выплаты для поддержки семей с детьми. Сервис помогает населению получать всю необходимую информацию быстро и в доступной форме.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: