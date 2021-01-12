Восемь жителей Иркутска сообщили о трещинах в домах после землетрясения

Мэр Иркутска Руслан Болотов на своей странице в Instagram сообщил, что восемь местных жителей пожаловались в администрацию на трещины в домах после землетрясения, которое произошло сегодня утром.
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«На данный момент ситуация следующая: жертв и разрушений, слава Богу, нет. Поступило восемь обращений от жителей о появлении трещин в домах, отрабатываем каждую заявку индивидуально», – сообщил глава города.
Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло сегодня в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают причину возникновения землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.