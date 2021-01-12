На новогодних каникулах россияне поддержали внутренний туризм

Как сообщают аналитики СберИндекса, с 4 по 10 января потребительские расходы снизились на 1,2% г/г. Изменение за последние четыре недели составило +0,1% г/г. Спрос домохозяйств достиг значений 2020 года и стабилизируется вблизи этих уровней.

Объём трат с учётом зарубежных операций за последние четыре недели упал на 5,1% г/г. Таким образом, ограниченная возможность совершать поездки за рубеж оказывает заметную поддержку внутренним расходам.

Внутренние перемещения по России перед Новым годом и во время праздников происходили достаточно активно. У аналитиков СберИндекса есть основания предположить, что они в значительной степени были связаны с поездками к родственникам.

Заметно выше прошлогодних уровней (+5,0% г/г) держатся траты в категории «Топливо, автосервис». По всей видимости, многие россияне предпочли собственный транспорт другим видам перевозок.

При этом уже на прошедшей неделе продажи авиабилетов упали на 77% г/г, хотя в конце декабря снижение составляло лишь 14,9% г/г. По мнению аналитиков СберИндекса, это очевидно указывает на то, что покупатели предполагали совершить поездку до наступления нового года.

Судя по косвенным признакам, внутренний туризм был активнее, чем год назад. Помимо трат на автомобильное топливо, это подтверждает рост расходов россиян на гостиницы в России. Объём трат в сегменте внутри страны увеличился на 5,8% г/г при общем падении трат на отели в 81,4% г/г.

В непродовольственной рознице во время длинных выходных произошёл всплеск трат (+8,1% г/г) после сокращения (–2,2% г/г) неделей ранее. Аналитики СберИндекса связывают это с тем, что 28–30 декабря 2020 г. были рабочими днями и часть потребителей не успела добраться до магазинов. Эти расходы «переехали» на первую полную неделю 2021 г.