Новости

Глава минздрава Приангарья заявил, что 5-7% жителей региона переболели коронавирусом

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время прямого эфира, который прошел сегодня в Instagram, предположил, что 5-7% жителей региона переболели коронавирусом.

Он также отметил, что сложно посчитать точное число людей, которые перенесли инфекцию бессимптомно, для этого нужно проводить «тотальное тестирование».

Согласно данным Иркутскстата, на территории Иркутской области сейчас проживают 2,4 миллиона людей. 5-7% от этого числа – 120-168 тысяч. По данным регионального оперштаба на 12 января в регионе официально зарегистрировано 43,9 тысячи заболевших с начала пандемии.

Читайте также:

Власти Приангарья разрешили театрам и стадионам возобновить работу
12 января 2021
Сбер за одну минуту определит вероятность заболевания COVID-19 по кашлю, голосу и дыханию
12 января 2021

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3157)


Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании