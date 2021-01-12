Глава минздрава Приангарья заявил, что 5-7% жителей региона переболели коронавирусом

Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков во время прямого эфира, который прошел сегодня в Instagram, предположил, что 5-7% жителей региона переболели коронавирусом.

Он также отметил, что сложно посчитать точное число людей, которые перенесли инфекцию бессимптомно, для этого нужно проводить «тотальное тестирование».

Согласно данным Иркутскстата, на территории Иркутской области сейчас проживают 2,4 миллиона людей. 5-7% от этого числа – 120-168 тысяч. По данным регионального оперштаба на 12 января в регионе официально зарегистрировано 43,9 тысячи заболевших с начала пандемии.