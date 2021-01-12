В Иркутске утвердили план областных мероприятий, посвященных 76-летию Победы на 2021 год

В плане празднования 76-й годовщины Великой Победы и других памятных дней России – 81 мероприятие, сообщают в администрации области.

Помимо традиционных торжеств, культурных и спортивных программ в план включены мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним. Также для них планируется проведение углубленного медицинского обследования, в том числе на дому.

В декабре прошлого года президент страны подписал закон о том, что они приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны с соответствующими правовыми гарантиями социальной защиты.

Губернатор Игорь Кобзев внес несколько своих предложений. В частности, в этом году сделать проект, а в 2022 провести капитальный ремонт в помещении областного Совета ветеранов. Глава региона обратил внимание, что в плане мероприятий должны быть иркутский военно-патриотический парк «Патриот», Суворовское училище. Также Игорь Кобзев дал поручение проработать вопрос о проведении медицинской реабилитации людей старшего возраста, перенесших заболевание COVID-19. В приложении к плану должен быть список вводимых в текущем году в эксплуатацию социально-значимых объектов.

– Также в план нашего оргкомитета обязательно надо включить список ветеранов войны и тружеников тыла, которые будут переселены в этом году из ветхого и аварийного жилья, – поручил губернатор.

Оргкомитет в целом принял план. При этом было замечено, что складывающаяся в регионе эпидемиологическая ситуация может оказать влияние на организацию и проведение планируемых мероприятий. Вместе с тем, своевременно уточнять порядок их проведения и оперативно реагировать на изменение ситуации должен помочь приобретенный в прошлом году практический опыт.