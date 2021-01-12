Власти Приангарья разрешили театрам и стадионам возобновить работу

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что сегодня на заседании оперативного штаба региона принято решение возобновить работу местных театров, а также открыть стадионы.

«Приняли решение о возобновлении работы театров. Конечно, при условии соблюдения всех требований по обеспечению безопасности. Заполняемость залов не должна превышать 25%», –заявил глава Приангарья.

Он также отметил, что спортивные мероприятия на стадионах будут возобновлены. Трибуны на открытых площадках должны быть заполнены не более чем на 50%, на закрытых – на 25%.

Ранее учреждения были закрыты из-за неблагоприятной эпидситуации, вызванной эпидемией коронавируса.