Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за землетрясения

Мэр Иркутска Руслан Болотов на своей странице в Instagram сообщил, что в городе введен режим повышенной готовности из-за землетрясения, произошедшего сегодня утром.

«В целях мобилизации сил и средств ввел в городе режим повышенной готовности. Ситуацию держим на контроле. Если у вас возникли проблемы, звоните по телефону ЕДДС: 112, 520-112», – заявил глава города.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло сегодня в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают причину возникновения землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.