Автомобиль Toyota Land Cruiser с шестью людьми провалился под лед Байкала

ГУ МЧС России по региону сообщило о том, что вчера вечером машина Toyota Land Cruiser с шестью людьми в салоне провалилась под лед Байкала в 50 метрах от берега в районе мыса Уюга.

Инцидент произошел в 17.10 в проливе Малое море. В салоне транспорта находилась семья из пяти человек, которая приехала в Приангарье из Орла, и хозяин одного из гостевых домов, который предложил туристам экскурсию по льду на автомобиле.

После провала всем людям удалось выбраться из машины, транспорт же затонул на глубине более 10 метров. Толщина льда в месте провала составила 10 сантиметров.

Медицинская помощь потребовалась одной пассажирке, однако позже она отказалась от госпитализации. В отношении водителя проводится проверка.

Напомним, это уже не первое происшествие, связанное с выходом людей на непрочный лед. Накануне двоих рыбаков ветром и течением унесло на льдине в открытое озеро, они проплыли 2 километра по Байкалу прежде чем их удалось вытащить на берег.