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Кобзев: 8 жилых домов в Приангарье после землетрясения требуют дополнительного обследования

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о последствиях землетрясения, которое произошло 12 января.

– Получил полную картину. Отчитались все муниципалитеты региона. Пострадавших и серьёзных разрушений – нет. В нескольких домах, а также социальных учреждениях появились трещины. Они будут устранены в рамках текущего ремонта.

По словам главы региона восемь жилых домов требуют дополнительного обследования: из них
четыре дома 335-й серии, три здания – в Зиме, одно – в Усолье-Сибирском.

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– Завтра на место отправится рабочая группа под руководством первого заместителя Губернатора Андрея Владимировича Козлова. Совместно с представителями фонда капремонта они проведут осмотр и обследование домов, – сообщил Игорь Кобзев.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают причину возникновения землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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