Более 60 тысяч рублей отдала мошенникам 81-летняя братчанка, желающая заработать на бирже

Региональная полиция на официальном сайте сообщила, что мошенники обманули 81-летнюю жительницу города Братска Иркутской области на 62 тысячи рублей, обещая ей заработок на бирже.

Установлено, что женщина через соцсеть нашла объявление с предложением посотрудничать с одной из крупнейших энергетических компаний. Суть заработка состояла в «игре» на бирже.

Пенсионерка связалась с представителем организации, по его инструкциям создала виртуальный кошелек, куда положила 12 тысяч рублей, а также отправила на указанный собеседником счет еще 50 тысяч. После мужчина убеждал братчанку внести еще деньги для большего заработка, однако она отказалась. Гражданка решила перестать сотрудничать с компанией и забрать деньги, однако сделать это не удалось – «партнер» перестал выходить на связь.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.