Иностранный пассажир оказался уловкой мошенника, лишившей таксиста 20 тыс. рублей

В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах новой схемы телефонного обмана, в результате которой мужчина, решивший заняться извозом, лишился крупной суммы денег, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Вчера ночью в дежурную часть отдела полиции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от жителя областного центра. Автомобилист рассказал сыщикам, что его обманули неизвестные и похитили сбережения с его банковского счета.

Оперативники установили, что мужчина установил приложение для выполнения заказов такси. Получив заявку, водитель отправился на указанный в ней адрес, затем через приложение для смартфона с ним связалась женщина, представилась помощницей будущего пассажира и сообщила, что клиент – высокопоставленный иностранный чиновник.

Она пояснила, что нужно будет заехать за переводчиком, а так как с собой наличных денег у клиента нет, предложила оплатить поездку переводом. По просьбе женщины, таксист предоставил собеседнице все требуемые данные о своей карте, в том числе коды из смс-сообщений банка. Выполнив требования, заявитель увидел, что с его счета списались 20 тысяч рублей.