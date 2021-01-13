Такси-сервис заблокировал водителя за просмотр порно

Агрегатор Ситимобил заблокировал без возможности восстановления водителя, который во время выполнения заказа смотрел порно и совершал развратные действия, сообщают РИА Новости.

Пассажирка пожаловалась в компанию, где ей пообещали три бесплатные поездки в такси компании. «Ситимобил окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого компания проведет тщательный аудит всех водителей и запустит программу помощи при любых неподобающих действиях такси.

— Также мы планируем пересмотреть правила отбора и подготовки водителей, чтобы исключить подобные ситуации. Всем остальным партнёрам и таксопаркам мы разошлём предупреждение о более тщательной работе с подготовкой и проверкой водителей и обновлённые правила отбора водителей. К сожалению, подобные инциденты происходят, независимо от приложения, через которое было заказано такси. Чтобы в будущем Мария и другие пользователи могли доверять нам и другим агрегаторам такси, мы хотим создать программу помощи при любых неподобающих действиях в такси вместе с юристами и правозащитниками, чтобы пассажиры могли в случае необходимости получить психологическую, моральную и юридическую помощь. Вместе с ними мы выработаем обновлённые правила отбора водителей. В планах на этот год у нас также есть несколько продуктовых решений в приложении для пользователей, которые попали в экстренную ситуацию, — сообщает Ситимобил.