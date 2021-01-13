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Телеканал СТС отсудил у иркутянина деньги за использование образа Карамельки из мультика

Телеканал СТС отсудил у предпринимателя из Иркутска 21 тысячу рублей компенсации за использование образа персонажа Карамелька из мультфильма «Три кота», сообщает УФССП по региону.

Установлено, что мужчина продал игрушку-Карамельку, образ которой был использован без разрешения правообладателя. По факту случившегося телеканал обратился в суд и выиграл дело.

Мужчина не стал рассчитываться с СТС, потому приставы, чтобы побудить его вернуть деньги, арестовали его счета. Сейчас долг возвращен в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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