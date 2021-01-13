УФАС поручило демонтировать торговые точки на пляже Якоби в Иркутске

Региональное УФАС выдало иркутской мэрии предупреждение из-за нарушения антимонопольного законодательства и поручило демонтировать торговые точки на пляже Якоби, которые размещены там незаконно.

«Антимонопольным органом проведено расследование на основании обращения одного из предпринимателей Иркутска. Заявитель отметил, что согласно распоряжению КУМИ города период проведения ярмарок и расположения данных НТО закончился еще 15 октября 2020 года, однако торговые объекты все еще находятся на земельном участке», – говорится в сообщении.

Речь об организациях «САТО» и «Пенсион Тур Байкал». Их необходимо демонтировать до 1 марта текущего года.