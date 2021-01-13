Иркутянин заказал наркотики из США под видом косметики

Общий вес наркотических веществ составил около 150 грамм, сообщают в таможне.

При вскрытии посылки оперативники обнаружили совсем иные товары: конфеты, шоколад и прочее, в том числе, полимерные пакеты, стеклянные и полимерные баночки с растительными веществами, а также картриджи для «вейпов».

Экспертиза установила, что растительные вещества в своем составе содержат наркотики каннабис и синтетический каннабиноид ТГК.

У получателя и заказчика товара обнаружена лаборатория по выращиванию конопли. Кроме того, у граждан дополнительно изъяли наркотические вещества общим весом около одного килограмма, в том числе, изъяты 4 куста наркосодержащего растения.

Иркутянам грозит от 10 до 20 лет заключения за перемещение наркотических средств международным почтовом отправлением с возможным штрафом до одного миллиона рублей. Также за хранение наркотических средств в крупном размере они могут получить до 10 лет лишения свободы.