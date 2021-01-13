23% жителей Иркутской области опасаются сокращений в новом году

Служба исследований hh.ru выяснила, что 23% жителей региона опасаются или точно уверены в том, что в их компании будут сокращения сотрудников после новогодних праздников. Выше всего доля тех, кто ожидает сокращений, среди соискателей из сфер «Банки, инвестиции, лизинг» (36%), «Транспорт, логистика» (35%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (34%), а также среди высшего менеджмента (30%) и в сфере добычи сырья (29%).

При этом, многие работающие жители из Иркутской области сами готовы и планируют поменять место работы, 70% опрошенных заявили о таких намерениях. Чаще других задумываются о том, что пора искать новое место трудоустройства сотрудники из автомобильного бизнеса, юристы, а также респонденты из индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) и сферы продаж.

Жители из региона довольно высоко оценивают свои шансы найти работу в начале 2021 года: 38% считают, что точно найдут работу, еще 37% уверены, что скорее найдут, чем нет, и лишь 5% сомневаются в том, что им удастся трудоустроиться.

Любопытно, что больше всего в своей востребованности уверены специалисты, работающие в спортивных клубах и салонах красоты, а также менеджеры продаж и продавцы-консультанты. «Специалисты из сферы продаж, действительно востребованы в Иркутской области, и среди них довольно низкая конкуренция, на одну вакансию приходится, в среднем, 2,9 резюме, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru по Сибири, Лилия Эсауленко, - в beauty-сфере конкуренция за рабочие места более заметная, и на одну вакансию приходится уже 4,5 резюме, но это все равно в пределах нормы, поэтому сотрудники фитнес-центров и салонов красоты, которые планируют в новом году поменять работу, с большой вероятностью найдут ее в своей сфере».