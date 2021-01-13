Банка «Приморье»: продленсрока действий карт для пенсионных начислений до 01.07.2021

Банка «Приморье» сообщил, что согласно информационному письмо Центрального Банка России, продлена возможность зачисления пенсий и иных социальных выплат* клиентам не только на карту платёжной системы «Мир», но и на карты иных платежных систем до 1 июля 2021 года.
Кроме того, в случае окончания срока действия карты, клиенты, получающие пенсионные выплаты, могут пользоваться картой с истекшим сроком и не перевыпускать новую до 1 июля 2021 года.
Как уточнили в Банке России, повторное решение о переносе сроков связано с пандемией и необходимостью находиться на самоизоляции пожилым людям. Таким образом, пенсии
Оформить карту Банка «Приморье» «Мир Maestro пенсионная» можно через сайт Банка, в любом офисе, либо по телефону
* социальных выплат, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Пенсионного фонда РФ, а также выплат, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от