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Банка «Приморье»: продленсрока действий карт для пенсионных начислений до 01.07.2021

Банка «Приморье» сообщил, что согласно информационному письмо Центрального Банка России, продлена возможность зачисления пенсий и иных социальных выплат* клиентам не только на карту платёжной системы «Мир», но и на карты иных платежных систем до 1 июля 2021 года.

Кроме того, в случае окончания срока действия карты, клиенты, получающие пенсионные выплаты, могут пользоваться картой с истекшим сроком и не перевыпускать новую до 1 июля 2021 года.

Как уточнили в Банке России, повторное решение о переносе сроков связано с пандемией и необходимостью находиться на самоизоляции пожилым людям. Таким образом, пенсии по-прежнему будут начисляться на те карты, которые есть у пенсионеров.

Оформить карту Банка «Приморье» «Мир Maestro пенсионная» можно через сайт Банка, в любом офисе, либо по телефону Контакт-центра 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок по РФ бесплатный). Для клиентов, пользующихся данной картой, предусмотрено начисление процентов на остаток: 4% годовых. Выпуск и обслуживание карты — бесплатно. Срок действия карты — 3 года.

* социальных выплат, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к компетенции Пенсионного фонда РФ, а также выплат, предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466


/ Сибирское Информационное Агентство /
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