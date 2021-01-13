Павел Пивоваров назначен генеральным директором футбольного клуба «Динамо-Москва»

12 января состоялось заседание совета директоров ФК «Динамо-Москва», в ходе которого принято решение о назначении генеральным директором клуба Павла Пивоварова. Юрий Белкин, ранее занимавший эту должность, становится президентом ФК «Динамо» и сфокусируется на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

«Наши стратегические приоритеты в части кадровых решений — это дальнейшее развитие футбольного „Динамо“ как с точки зрения результатов команды, так и с точки зрения эффективности работы клубного менеджмента.

Сейчас нам необходимо усилить ряд направлений, каждое из которых требует максимальной профессиональной вовлеченности. Я благодарен Юрию Белкину, который на протяжении полутора лет успешно занимался решением большого комплекса вопросов и сделал все необходимое для формирования новой системы клубного управления.

На пост генерального директора в нашу команду сегодня приходит Павел Пивоваров, специалист очень высокой квалификации, признанный как в нашей стране, так и в Европе. У него богатый отраслевой опыт, многолетний стаж работы в самых авторитетных мировых спортивных институтах, среди которых, например, Ассоциация европейских клубов, Палата по разрешению споров ФИФА и спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами. Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление. В том числе, для формирования долгосрочной стратегии развития „Динамо“ как успешного европейского клуба, реализации комплексных проектов, контроля за соблюдением финансового фэйр-плей и дальнейшего совершенствования системы менеджмента клуба», — рассказал Председатель Совета директоров АО «ФК „Динамо-Москва“», Первый заместитель Президента-председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Банк ВТБ в рамках программы «Спортивная страна» выступает генеральным спонсором ФК «Динамо-Москва» с 2008 года.