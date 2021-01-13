Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян для аграриев и собрал все достижения отечественной селекции на одной цифровой площадке. Более двух тысяч семян сельхозкультур представлено в экосистеме для АПК Своё Фермерство. Пользователи маркетплейса уже сейчас могут выбрать лучший семенной материал от лидеров рынка к будущему сезону.

На платформе Своё Фермерство сельхозпроизводители могут найти и сравнить предложения от различных поставщиков и выбрать оптимальный вариант для своего хозяйства. А сервис «умного» подбора семян, представленный на платформе, даст рекомендации исходя из региона возделывания и направления использования культуры. В каждой категории представлены десятки сортов и сотни наименований.

«Впервые все селекционные достижения нашей страны в области растениеводства в АПК объединены на одной цифровой площадке. Семена на маркетплейсе Своё Фермерство разместили не только крупнейшие поставщики, но и ведущие отечественные Научно-исследовательские институты и центры. Уже сегодня на маркетплейсе Своё Фермерство пользователям доступны селекционные семена картофеля, сои, сахарной свеклы, зерновых, зернобобовых, трав, масличных и других культур», - отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Так, ВНИИ Сои представил уникальный сорт сои Сентябринка, способный за 95 дней вегетационного периода обеспечить урожайность семян на уровне 2,5-3,0 тонны на гектар независимо от погодных условий, хорошо приспособленный к механизированной уборке и обладающий рядом других конкурентных преимуществ. А один из старейших научно-исследовательских институтов в области селекции семян сахарной свеклы - ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова – представил уникальные семена гибрида сахарной свеклы, отличающиеся высокой всхожестью семян, устойчивостью к гнилям, высокой урожайностью и оптимальной сахаристостью корнеплодов.

Совсем скоро на платформе появятся сервисы на основе услуг, предоставляемых научными учреждениями: лабораторные анализы и исследования почвы и урожаев, консультационные услуги по выращиванию культур, составление технической документации, обучающие программы.

Оформить заказ семян или услуг от научно-исследовательских институтов и центров, как и любой другой продукции на маркетплейсе, пользователи экосистемы могут в один клик, а удобный сервис сравнения товаров от различных поставщиков поможет покупателю сделать оптимальный выбор. Пользователи экосистемы смогут получать информацию о новых селекционных разработках в удобном цифровом формате, выбирать и покупать товары от российской аграрной науки в рамках одной площадки.

Все селекционные российские семена для будущего сезона можно приобрести уже сейчас на маркетплейсе Своё Фермерство, в том числе в кредит на выгодных условиях Банка.