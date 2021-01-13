Россельхозбанк внедрил услугу платежей по QR-кодам через Систему быстрых платежей

В декабре 2020 года Россельхозбанк завершил внедрение платежей по QR-кодам Системы быстрых платежей платежной системы Банка России. Платежи по QR-кодам будут доступны клиентам – физическим лицам, использующим Мобильный банк РСХБ, а для клиентов – юридических лиц РСХБ будет предоставляться возможность принимать платежи по QR-кодам за реализуемые товары, работы и услуги.

Оплата через Мобильное приложение РСХБ возможна в любой торговой точке, в которой размещен логотип СБП. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на сайте магазина, отображаться на экране или чеке кассы или POS-терминала, печататься в виде наклеек. Комиссия с физических лиц за совершение таких платежей не взимается.

Клиенты Банка – юридические лица смогут, открыв расчетный счет в РСХБ, принимать платежи от клиентов банков-участников СБП. Комиссия Банка для юридического лица составляет не более 0,7% от суммы платежа, а для предприятий некоторых видов деятельности – не более 0,4%. Зачисление суммы оплаты на расчетный счет осуществляется практически сразу после проведения операции. Разместить QR-код можно на стикере, билборде. Предприятия электронной торговли уже сейчас могут реализовать прием платежей по QR-кодам на своем сайте или маркетплейсе. В течение 2021 года станет также доступна технология отображения QR на POS-терминалах РСХБ и в мобильном приложении.

«Россельхозбанк активно развивает платежные сервисы для своих клиентов, при этом приоритетным для Банка является использование передовых цифровых решений и развитие дистанционных каналов обслуживания. Платежи и денежные переводы через Систему быстрых платежей востребованы клиентами, поэтому мы ожидаем, что с внедрением в Банке сервиса С2В трафик платежей СБП продолжит свой рост», – прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Система быстрых платежей (СБП) — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП, а также на счета других клиентов по номеру телефона. На сегодняшний день участниками СБП стали 209 кредитных организаций. С помощью СБП можно также выполнять с2в-переводы - оплачивать товары и услуги в различных торгово-сервисных предприятиях (ТСП). Для оплаты клиенту необходимо отсканировать специальный QR-код на кассе или на сайте ТСП и подтвердить платёж в приложении своего банка. Сегодня возможность осуществлять такие платежи предоставляют уже 32 банк-участник СБП. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Операционным платежным и клиринговым центром СБП выступает Национальная система платежных карт (НСПК).