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Банки выступают против раскрытия причин отказа в кредитовании

Изменение существующих правил угрожает интересам кредиторов и ничем не поможет потенциальным заемщикам, считают банкиры, сообщает РБК.

Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Так кредитные организации отреагировали на поправки в закон «О потребительском кредите», внесенные в Госдуму в конце октября парламентом Калмыкии. Содержание письма и изложенную в нем позицию подтвердил РБК начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко. Начало рассмотрения инициативы намечено на февраль, следует из карточки законопроекта.

Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа». Зачастую россияне даже не предполагают, что мешает им брать ссуды, но после принятия поправок у клиентов будет возможность устранить причины отказов, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В Ассоциации банков России (АБР) настаивают, что дополнительные знания ничего российским заемщикам не дадут, а смена практики создаст риски для банков.

Банк России готовит отзыв на законопроект, комментарии по нему преждевременны, сказал РБК представитель ЦБ. Депутат Анатолий Аксаков сообщил, что документ еще обсуждается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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