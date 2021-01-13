20% биткоинов оказались потерянными

Около 20% биткоинов, «добытых» со времени создания виртуальной валюты, хранятся в электронных кошельках, к которым потерян доступ. Об этом со ссылкой на данные компании Chainalysis сообщает The New York Times. Общая стоимость застрявших в цифровых кошельках биткоинов оценивается примерно в $140 млрд.

На фоне значительного роста стоимости биткоина в последние несколько месяцев выросло и число запросов от пользователей, которые хотели бы вернуть доступ к цифровым кошелькам, отмечают в компании Wallet Recovery Services, которая помогает восстановить потерянные цифровые ключи. Ежедневно с такими запросами к ней обращается 70 человек, это в три раза больше, чем в декабре.

Понятно, что чем меньше доступной для продажи криптовалюты, тем выше ее цена. С другой стороны, мы имеем очередное доказательство тому, что инвестиции в крипту намного более рискованны, чем инвестиции в акции на фондовой бирже. Мы по-прежнему рекомендуем продавать крипту и перекладываться в акции или на худой конец в виски. Денежный поток и дивиденды никто не отменял. Интересны «Ростелеком», «Газпром», «Сбер» и т.д.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»