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S7 Airlines открыла продажу на чартерные рейсы в Бари, Ольбию и Пизу

К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщают в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: 

  • по пятницам с 5 марта – Москва – Бари – Москва; 
  • по субботам с 6 марта – Москва – Ольбия – Москва; 
  • по воскресеньям с 7 марта – Москва – Пиза – Москва. 

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Италию разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты». 

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. 

SAirlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.  

Европейская чартерная программа SAirlines включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона, Рим, Милан), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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