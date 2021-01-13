S7 Airlines открыла продажу на чартерные рейсы в Бари, Ольбию и Пизу

К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений, сообщают в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию:

по пятницам с 5 марта – Москва – Бари – Москва;

по субботам с 6 марта – Москва – Ольбия – Москва;

по воскресеньям с 7 марта – Москва – Пиза – Москва.

Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Италию разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство согласно правилам, ознакомиться с которыми можно на сайте s7.ru в разделе «Международные перелеты».

Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки.

Европейская чартерная программа S7 Airlines включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона), Италию (Верона, Рим, Милан), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена).