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В школах Иркутска устанавливают автоматизированные комплексы для дезинфекции рук и измерения температуры

Новая техника уже появилась в десяти школах. Об этом рассказали в департаменте образования администрации областного центра.

– Если устройство выявляет повышенную температуру – устройство подает звуковой и световой сигнал. Мы планируем поставить такое оборудование во все иркутские школы. Чем больше образовательное учреждение, тем больше комплексов. Также за счет бюджета уже приобретено более двух тысяч рециркуляторов, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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