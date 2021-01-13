В школах Иркутска устанавливают автоматизированные комплексы для дезинфекции рук и измерения температуры

Новая техника уже появилась в десяти школах. Об этом рассказали в департаменте образования администрации областного центра.

– Если устройство выявляет повышенную температуру – устройство подает звуковой и световой сигнал. Мы планируем поставить такое оборудование во все иркутские школы. Чем больше образовательное учреждение, тем больше комплексов. Также за счет бюджета уже приобретено более двух тысяч рециркуляторов, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.