В 2021 году в Иркутской области отремонтируют 1063 многоквартирных дома

Аукционы объявлены по 528 домам, договоры подряда заключены на 228 объектов. Об этом сообщил генеральный директор фонда Вадим Лысов.

Впервые в истории фонда документация об электронных аукционах по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капремонту, публиковалась уже с сентября 2020 года.

Согласно распоряжению генерального директора Фонда, специалисты регионального оператора также ведут работу и по плану 2022 года. Из запланированных 572 домов обследованы все, сметная стоимость работ определена по 149 МКД.