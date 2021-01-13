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В 2021 году в Иркутской области отремонтируют 1063 многоквартирных дома

Аукционы объявлены по 528 домам, договоры подряда заключены на 228 объектов. Об этом сообщил генеральный директор фонда Вадим Лысов. 

Впервые в истории фонда документация об электронных аукционах по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капремонту, публиковалась уже с сентября 2020 года. 

Согласно распоряжению генерального директора Фонда, специалисты регионального оператора также ведут работу и по плану 2022 года. Из запланированных 572 домов обследованы все, сметная стоимость работ определена по 149 МКД.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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