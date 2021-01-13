В Сибири отмечается рост объемов POS-кредитования

В целом, объем портфеля POS- кредитов в России может вырасти в диапазоне 5-10%, сообщают в пресс-службе ОТП Банка.

Короновирусная инфекция COVID-19 оказала серьезное негативное влияние на все сферы экономики страны. Особенно пострадали туристическая и ресторанная отрасль, авиа- и автоперевозки, логистика, в целом малый и средний бизнес.

Благосостояние россиян, особенно в регионах, сокращается. Снижение экономической активности населения подтверждают и игроки банковского сектора. Так, например, с началом пандемии, значительно снизились траты по кредитным картам, портфель потребительских кредитов во II квартале 2020 года, впервые за последние несколько лет продемонстрировал снижение. По данным ОТП-Банка, по итогам 2 квартала текущего года покупательская активность россиян снизилась на 30% по сравнению с 2019 годом.

В тоже время, после отмены строгих ограничений, наблюдается постепенное восстановление объема трат россиян.

В частности, положительную динамику практически во всех регионах РФ, в том числе и в Сибири, демонстрирует рынок POS-кредитования. Для примера – Новосибирск входит в топ-5 регионов по росту потребительского кредитования в точках продаж. Причина в том, что россияне стали чаще покупать товары для дома и дачи, офисную технику для работы в формате «home office», при этом приобретение всего этого в кредит позволяет снизить нагрузку семейный бюджет.

Отчасти, общее снижение объемов рынка потребительского кредитования связано с ужесточением кредитной политики российских банков.

Данная мера была необходима как для кредитных организаций, так и для их клиентов. С началом пандемии наступил переходный период в экономике страны, поэтому важно было взять паузу, чтобы перестроить бизнес-процессы под меняющуюся конъюнктуру рынка. В ОТП-банке, например, уровень одобрения займов во втором квартале снизился, но в третьем квартале уже начал восстанавливаться, а концу года банк смог практически достигнуть докризисных показателей по выдаче кредитов.

Несмотря на кризис, сегмент POS-кредитования, начал восстанавливаться. Безусловным лидером по увеличению продаж стала Москва, показавшая прирост в 17% в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года. В пятерке лидеров среди регионов также Киров, Сургут, Новосибирск и Санкт-Петербург.

По данным аналитиков ОТП-банка, в Сибири по объемам выдачи потребительских кредитов на сегодняшний день лидируют 5 городов.

Первое место по росту объема абсолютных продаж занимает Новосибирск, где объем выданных потребительских кредитов в конце года увеличился аналогично московским показателям - на 17%.

На втором месте по объемам выдачи - Барнаул. POS-кредитов в регионе было выдано на 1,3% больше, чем месяцами ранее. Далее следует Красноярск – прирост почти на 11%. Кроме того, среди лидеров в регионе Иркутск (11%) и Кемерово (2,7%).

В процентном же соотношении за период сентябрь-октябрь 2020 года, безусловным лидером в Сибирском Федеральном округе стал город Кызыл. Положительная динамика наблюдается также в Новокузнецке, Томске и Чите. Всего объем выдачи POS-кредитов Банком в Сибири увеличился на 10,2%.

В целом же по стране, по объемам рынка POS-кредитования, Сибирь отстает только от Центрального и Приволжского федеральных округов, что объясняется в первую очередь большей численностью населения данных районов.

Безусловно, дальнейшие темпы роста потребительского кредитования будут зависеть от масштабов ограничений на фоне второй волны пандемии. Однако, тенденция к росту покупательской активности и постепенному восстановлению докризисного уровня трат россиян в ближайшее время продолжится. Этому будет способствовать оживление рынка труда, улучшение благосостояния россиян, отложенный спрос.

К тому же новогодние праздники, традиционно, стали стимулом для покупок.

И все же, сейчас по-прежнему непростое время для россиян с точки зрения финансового благополучия, поэтому возможность оформить покупку в кредит позволит снизить нагрузку на семейный бюджет, не ограничивая себя в нужных приобретениях. Именно это является ключевой причиной роста сегмента POS-кредитования. Мы прогнозируем, что, при отсутствии макроэкономических шоков и нормализации ситуации с пандемией коронавируса, в следующем 2021 году объем портфеля потребительских кредитов может вырасти в диапазоне 5-10 %.