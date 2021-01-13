Губернатор потребовал срочно решить вопрос реконструкции полигона отходов в Ольхонском районе

Вопросы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Ольхонском районе требуют немедленного вмешательства, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом он заявил сегодня, 13 января, во время совещания по вопросу реконструкции и модернизации лицензированного полигона отходов.

- Район расположен в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Это одно из самых популярных мест в регионе для развития туристической отрасли. Поэтому своевременный вывоз мусора, его утилизация – одно из условий не только цивилизованного отдыха, но прежде всего, жизни местного населения и сохранения этой уникальной природной территории, - заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Единственный законный полигон твёрдых бытовых отходов с пунктом приема сточных вод в Ольхонском районе расположен в местности Имел-Кутул. Он был введен в эксплуатацию в 2011 году и рассчитан на 25 лет. Изначально предполагалось, что полигон будет принимать около 5 тысяч тонн мусора в год, но за счет туристов в летний период объемы отходов увеличиваются до 337 тысяч тонн в год. В результате уже сейчас полигон заполнен ТКО на 68%.

Кроме того, объем жидких бытовых отходов в туристический сезон доходит до 200 м3 в сутки, а в зимний период снижается до 40 м3 в сутки.

- Полигон нуждается в срочной модернизации. В составе работ по модернизации полигона с целью сокращения отходов необходимо предусмотреть и размещение мусоросортировочной станции, очистных сооружений. В Ольхонском районе ТКО от населения поступают в основном в виде стекла, пластика, металла, дерева. Эти материалы могут быть использованы для вторичной переработки, в результате которой ожидаемое сокращение объемов твердых отходов может составить 80 %, - доложил заместитель мэра Ольхонского района Баир Мижидон.

Глава региона подчеркнул, что вопросы развития Ольхонского района требуют комплексного подхода, который в обязательном порядке включит в себя и решение проблем, связанных с эксплуатацией полигона.