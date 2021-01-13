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Спортивные мероприятия Иркутской области больше не будут переносится из-за пандемии

С 13 января признан утратившим силу пункт, который обязывал обеспечить перенос запланированных мероприятий. В Иркутской области разрешается проведение любых соревнований на открытых спортивных площадках, стадионах, сообщают в администрации области. 

Так, в ближайшее время планируется провести областные соревнования по горнолыжному спорту и лыжные гонки. В закрытых комплексах могут проходить только международные, всероссийские и межрегиональные состязания. На трибунах вновь могут присутствовать болельщики. На открытых площадках должно быть занято не более 50% мест, на закрытых - не более 25%.  

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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