Спортивные мероприятия Иркутской области больше не будут переносится из-за пандемии

С 13 января признан утратившим силу пункт, который обязывал обеспечить перенос запланированных мероприятий. В Иркутской области разрешается проведение любых соревнований на открытых спортивных площадках, стадионах, сообщают в администрации области.

Так, в ближайшее время планируется провести областные соревнования по горнолыжному спорту и лыжные гонки. В закрытых комплексах могут проходить только международные, всероссийские и межрегиональные состязания. На трибунах вновь могут присутствовать болельщики. На открытых площадках должно быть занято не более 50% мест, на закрытых - не более 25%.