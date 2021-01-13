Инфляция в России в 2020 году побила рекорд двухлетней давности

По данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен за 2020 год в России составила 4,91%, превысив целевой уровень ЦБ РФ в 4%. Рост инфляции в прошлом году побил рекорд 2018 года, когда инфляция из-за ожиданий повышения НДС подскочила к концу года до 4,3%. В декабре 2020 года инфляция выросла на 0,83% по отношению к ноябрю.

Основным драйвером роста потребительских цен стал рост пищевой инфляции, которая за 2020 год выросла на 6,7%. Цены на непродовольственные товары в 2020 году тоже оказались выше целевого уровня Банка России, увеличившись на 4,8%, а цены на услуги выросли значительно меньше общего уровня инфляции, увеличившись за год только на 2,7%.

Цены на свежие овощи и фрукты в декабре традиционно растут, и по итогам декабря 2020 года их рост составил 17,4%, однако эти цены стали только одним из нескольких «локомотивов» роста пищевой инфляции. По данным Росстата, максимальный рост в 2020 году показали цены на сахар-песок (+65%), подсолнечное масло (+26%), крупы и бобовые (+20,1%), а также уже упомянутые выше фрукты и овощи (+17,4%), куриные яйца (+15,1%) и макаронные изделия (+12,1%).

Напомним, что рост цен на сахар и подсолнечное масло привёл к тому, что государство начало сдерживать цены на эти продукты питания. Одновременно наиболее низкие темпы роста в 2020 году показали цены на мясо и птицу (+2,7%) и алкогольные напитки (+2,8%), так что на Новый год россиянам не пришлось сильно затягивать пояса, чтобы приобрести шампанское и вина, а также приготовить мясные блюда к праздничному столу, хотя в целом расходы на новогодний стол у россиян, конечно, возросли.

Цены на автомобильный бензин в 2020 году выросли только на 2,5% благодаря демпфирующему механизму, позволяющему государству сдерживать их рост. Среди непродовольственных товаров подорожали в основном те, в которых высока доля импортной составляющей, а импортные товары повысились в цене из-за обесценения рубля. Например, в непродовольственной группе наиболее сильно подорожали моющие средства (+6,02%) и стройматериалы (+5,03%). В то же время сдерживающим фактором роста цен на услуги выступили весенние локдауны и пандемия коронавируса, а также закрытие границ России с большинством стран, обвалившее цены на туризм и отдых за рубежом.

По нашему мнению, в январе текущего года рост инфляции будет наиболее высоким за весь 2021 год, то есть с высокой вероятностью она останется на уровне выше 4%. Банк России на февральском заседании, скорее всего, примет решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 4,25%. По итогам 2021 года мы ожидаем, что темпы инфляции замедлятся, и в итоге она не превысит 3,5-4%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»