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Мать и сын собрали банду для аферы с маткапиталом и обманули иркутян на 4 млн рублей – МВД

Следователи региональной полиции направили в суд дело о мошенничестве с маткапиталом на 4 миллиона рублей. Установлено, что группировку для осуществления преступлений собрали мать и сын из Иркутска, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Приангарью.

Установлено, что родственники являлись директорами двух агентств недвижимости. К незаконной деятельности они привлекли троих знакомых, которые выполняли риэлторскую работу и подыскивали женщин, желающих обналичить маткапитал, а также недвижимость для организации мнимых сделок.

По версии следствия, мошенники обманывали матерей – предварительно, 11, – у которых более одного ребенка. Фиктивные договоры вместе с другими документами на покупку жилья после оформления отправлялись в Пенсионный фонд РФ. После перевода денег агентству недвижимости якобы для погашения займа договоры расторгались. Деньги преступники распределяли между собой.

Для возмещения ущерба потерпевшим наложен арест на недвижимость обвиняемых.

Предполагаемых преступников будут судить по уголовной статье «Мошенничество при получении выплат», санкции которой предусматривают до 10 лет тюрьмы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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