Индекс «Биг Мака»: доллар вместо 74 рублей должен стоить 24

Согласно индексу «Биг Мака», самой недооцененной валютой в мире оказался российский рубль. Эксперты The Economist признали, что курс доллара по отношению к рублю сильно завышен: американская валюта должна стоить не 74 руб., а максимум 24 руб.

Индекс «Биг Мака» рассчитывается на основании гипотезы о том, что одинаковые товары в разных странах должны стоить одинаково. Если такого не происходит, говорят эксперты, это значит, что курс местной валюты сильно занижен или, наоборот, завышен. Учитывая, что в январе 2021-го стоимость «Биг Мака» в США составляла в среднем $5,66, то, чтобы цена его российского аналога была идентичной, доллар должен стоить 23,85 руб. А в действительности курс в несколько раз выше (журнал оценивает доллар в 74,63 руб.), в среднем «Биг Мак» в России стоит 135 руб.

В России любят сравнивать зарплаты и пенсии с другими странами. Прежде всего сравнения должны быть с Западной Европой и США. Прежде всего сравнения должны быть с Западной Европой и США. Однако более правильно брать не биржевой курс рубля, а с учетом разницы цен, в данном случае 23,85 руб., отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Официальная зарплата в России сейчас составляет около 50 тыс. руб. То есть она по факту превышает $2 тыс. Конечно, тут есть две поправки. На импорт и отдых за пределами СНГ этот коэффициент не распространяется. С другой стороны, многие россияне получают зарплату в конвертах, она в официальную статистику не попадает и, грубо говоря, равняется 13 трлн руб. Конечно, россияне живут беднее, чем жители США и Западной Европы. Основные причины — санкции и низкая производительность труда. Однако разница не такая большая. Прямой пересчет по биржевому курсу — это ошибка, которая простительна лишь студентам младших курсов университета.

Если же говорить о биржевом курсе, то в текущем году мы ожидаем укрепления рубля до 65-67 руб. за доллар. Рост цен на нефть должен сыграть в пользу укрепления российской валюты.