Новое землетрясение произошло в Монголии, толчки зафиксировали в более 30 населенных пунктах Приангарья

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в Монголии в районе озера Хубсугул произошло новое землетрясение. О том, что его почувствовали более 30 населенных пунктов Иркутской области, сообщил Байкальский филиал ЕГС РАН.
Интенсивность в эпицентре – 6,7 балла. Сейсмособытие произошло по иркутскому времени в 19:10.
Самые большие толчки в Приангарье в 2-3 балла ощутили жители села Онот в Черемховском районе. В Бурятии зафиксированы толчки в 5 баллов в поселке Монды.
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14 января 2021
После сейсмособытия произошли 11 афтершоков.
Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.
На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь человек. Зафиксированы многочисленные трещины в школах и детсадах. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.
На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь человек. Зафиксированы многочисленные трещины в школах и детсадах. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.