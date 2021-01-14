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Новое землетрясение произошло в Монголии, толчки зафиксировали в более 30 населенных пунктах Приангарья

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в Монголии в районе озера Хубсугул произошло новое землетрясение. О том, что его почувствовали более 30 населенных пунктов Иркутской области, сообщил Байкальский филиал ЕГС РАН.

Интенсивность в эпицентре – 6,7 балла. Сейсмособытие произошло по иркутскому времени в 19:10.

Самые большие толчки в Приангарье в 2-3 балла ощутили жители села Онот в Черемховском районе. В Бурятии зафиксированы толчки в 5 баллов в поселке Монды.

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После сейсмособытия произошли 11 афтершоков.

Напомним, первое в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.
На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь человек. Зафиксированы многочисленные трещины в школах и детсадах. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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#землетрясение #Иркутск #Байкал 2021
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Новое землетрясение произошло в Монголии, толчки зафиксировали в более 30 населенных пунктах Приангарья
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