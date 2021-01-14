Новое землетрясение произошло в Монголии, толчки зафиксировали в более 30 населенных пунктах Приангарья

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в Монголии в районе озера Хубсугул произошло новое землетрясение. О том, что его почувствовали более 30 населенных пунктов Иркутской области, сообщил Байкальский филиал ЕГС РАН.

Интенсивность в эпицентре – 6,7 балла. Сейсмособытие произошло по иркутскому времени в 19:10.

Самые большие толчки в Приангарье в 2-3 балла ощутили жители села Онот в Черемховском районе. В Бурятии зафиксированы толчки в 5 баллов в поселке Монды.

После сейсмособытия произошли 11 афтершоков.