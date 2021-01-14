Ралли на газ - временное явление?

Стремительный рост цен на газ с начала 2021 г. носит в основном сезонный характер, считают аналитики ПСБ:

- Но в целом на 2021 год смотрим умеренно-позитивно на рынок газа и рассчитываем на продолжение восстановления цен – в среднем к 240-260 долл./1 тыс. куб.м (на хабе TTF) и 300-340 долл./1 тыс. куб.м (СПГ в Азии). Для российских газовых компаний – НОВАТЭКа и Газпрома – рост цен на газ благоприятный фактор, позволяющий закладываться на увеличение ожидаемых цен реализации, а значит на улучшение финрезультатов в 2021 г. Обе компании являются нашими фаворитами в секторе.