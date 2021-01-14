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Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым

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Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана. Его комментарии транслировались в Twitter организации.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — сказал Райан.

Он подчеркнул, что в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали «идеальный сезонный шторм — холод, люди, заходящие внутрь [помещений], усилившееся социальное смешение». Эти и другие факторы привели к тому, что во многих странах передача коронавируса от человека к человеку ускорилась, полагает директор программы ВОЗ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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