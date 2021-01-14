Эксперты заявили, что монгольское землетрясение могло повлиять на ледостав на Байкале

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на официальном сайте сообщило, что произошедшее накануне мощное землетрясение в Монголии, которое почувствовали жители Иркутской области, могло повлиять на ледостав на Байкале.

К такому выводу пришли во время обследования льда специалистами МЧС и поисково-спасательного отряда. В настоящее время выход на поверхность озера запрещен.

Результаты проверки опубликуют позже.