Эксперты заявили, что монгольское землетрясение могло повлиять на ледостав на Байкале

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на официальном сайте сообщило, что произошедшее накануне мощное землетрясение в Монголии, которое почувствовали жители Иркутской области, могло повлиять на ледостав на Байкале.
К такому выводу пришли во время обследования льда специалистами МЧС и поисково-спасательного отряда. В настоящее время выход на поверхность озера запрещен.
Результаты проверки опубликуют позже.
Напомним, первое мощное в 2021 году землетрясение, которое почувствовали жители Приангарья, произошло 12 января в 05:32. Его эпицентр находился в Монголии, где интенсивность толчка составила 8,7 балла. После этого в Иркутской области были зафиксированы еще 33 афтершока. Ученые связывают возникновение землетрясения с сентябрьским сейсмособытием.
На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь людей. Зафиксированы многочисленные трещины в школах и детсадах области. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.
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На повреждения зданий в столице Приангарья пожаловались в мэрию восемь людей. Зафиксированы многочисленные трещины в школах и детсадах области. В Иркутске сейчас действует режим повышенной готовности из-за землетрясения.
13 января зафиксировали новое сейсмособытие в Монголии, оно оказалось менее мощным, чем первое. Однако толчки жители Приангарья и Бурятии вновь ощутили.