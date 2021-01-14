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В Ленинском районе Иркутска открыли ФОК

Общая площадь здания составляет 1409,5 кв. метров. Кадастровая стоимость объекта определена в размере 17,35 млн рублей, сообщают в Росреестре Иркутской области.

Объект построили по госпрограмме области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019–2024 годы. По информации минспорта Приангарья, новый ФОК получит название «Старт». В здании предполагается игровой зал, а также зал индивидуальной силовой подготовки с тренажерами. На базе нового физкультурно-оздоровительного комплекса будет работать отделение по баскетболу одной из муниципальных спортивных школ. В нем смогут заниматься около двухсот детей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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