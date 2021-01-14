Назван лидер по росту цен на продукты в РФ в 2020 году

Сахар-песок прошедшем году подорожал на рекордные 64,54%, сообщает Интерфакс со ссылкой на Росстат.

Цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%. Подорожание этих продуктов привело к необходимости впервые за последние годы регулировать цены на них. 16 декабря между производителями и ритейлерами были подписаны соглашения, в соответствии с которыми до 1 апреля 2021 года оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за кг, на подсолнечное масло – 95 рублей за литр, розничная – 46 и 110 рублей соответственно.

По данным Росстата, в 2020 году двузначный рост цен отмечен также на крупы – 20,12%, яйца – 15,14%, макаронные изделия - 12,08%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 7,32%, рыба и морепродукты – на 5,18%, сливочное масло - на 4,15%, молоко и молочная продукция – на 3,55%, мясо и птица – на 2,73%. В целом цены на продукты питания выросли на 7,21% (на 2,75% в 2019 году).