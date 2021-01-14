В Иркутской области открыли 9 ледовых переправ

Они расположены в Катангском, Нижнеудинском, Киренском и Мамско-Чуйском районах, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области

После освидетельствования межведомственной комиссией, в которую входят сотрудники МЧС и МВД России, представители администраций муниципальных образований и дорожной службы были введены в эксплуатацию на реке Уде переправы «Нижнеудинск – Костино» и «Нижнеудинск – Заречье» грузоподъёмностью 10 тонн, «Усть-Кут – Мирный» на реке Нижней Тунгуске грузоподъёмностью 60 тонн, ледовая дорога в районе поселка Непа на одноименной реке грузоподъёмностью 40 тонн, «Гарь – Магистральный» на реке Киренге грузоподъемностью 60 тонн, на реке Лене «Алымовка – Банщиково» грузоподъемностью 10 тонн и «Алымовка – Кривошапкино» - 50 тонн, «Киренск – Алексеевск» - 10 тонн, на реке Витим - «Мама – Тетеринск» грузоподъемностью – 10 тонн.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе функционирует 28 ледовых переправ в 12 районах: в Братском, Нижнеудинском, Тайшетском, Усть-Удинском, Киренском, Усть-Кутском, Качугском, Тулунском, Шелеховском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском. Всего в зимний период 2020-2021 года на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 57 ледовых переправ (14 областного и 43 местного значения) в 20 муниципальных образованиях.

При выезде на лед рекомендовано отстегнуть ремни безопасности, опустить стекла и открыть боковые двери, чтобы в экстренной ситуации суметь быстро среагировать. Перемещение транспортных средств при плохой видимости в условиях тумана или пурги осуществлять не рекомендуется.