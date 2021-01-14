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Кобзев: поликлиникам Приангарья нужна система электронного информирования пациентов

В иркутской поликлинике №3 запущена в работу новая система. Она связывает в одну сеть поликлиники и больницы города, сообщил Игорь Кобзев на своей странице в Instagram.

Данные пациента из любого медучреждения врач получает прямо на экран своего монитора.

– В идеале, в Иркутске должно быть несколько крупных лабораторных центров, – считает губернатор. – Они смогут взять на себя основной объем анализов. Разумеется, лаборатории на местах для экстренных случаев тоже оставим. Обсудили этот вопрос с министром здравоохранения Яковом Павловичем Сандаковым. Поручил определить места для размещения центров.

По словам Игоря Кобзева, поликлиникам региона нужна система электронного информирования пациентов.

– У людей должна быть возможность получить результаты анализов по смс или электронной почте, – подчеркнула глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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