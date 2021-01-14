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McDonalds возглавил рейтинг доверия российским сетям общественного питания

В ТОП-5 исследовательского холдинга Ромир также вошли KFC (82%), Burger King (80%), Dodo Pizza (74%) и «Шоколадница» (67%).      

Исследование заметности сетей общественного питания в России показало, что лучше других разбираются в сетях россияне 25-44 лет, жители городов-миллионников и респонденты с высоким доходом. Также интересно отметить, что сеть «Шоколадница» в большей степени известна женщинам, чем мужчинам (71% против 63%). Burger King, Dodo Pizza, Subway и Papa John’s в больше степени заметны среди до 25 лет.

Индекс доверия основывается на разнице между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретному бренду. Он отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда.

По результатам расчета индекса доверия россиян лидерами рейтинга стали KFC и Dodo Pizza (по 76 п.п.). Следом за ними идут «Шоколадница» (75 п.п.) и McDonalds (74 п.п.). Пятую строчку занял Burger King (73 п.п.).

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Более высокий уровень доверия к большинству сетей характерен для респондентов с высоким уровнем дохода и активных посетителей кафе. В городах-миллионниках больше доверяют сети Papa John’s (70 п.п.). Большим доверием в Северо-Западном ФО пользуются Dodo Pizza и Coffee House.

«Лидерами индекса заметности стали крупнейшие игроки рынка QSR и пиццерий, что объясняется их популярностью и большим числом ресторанов по всей стране. У всех сетей по итогам 2020-го высокий индекс доверия, но интересно, что лидеры меняются относительно индекса заметности. Россияне положительно высказываются об общепите даже во время пандемии коронавируса: ресторанам удается поддерживать репутацию на высоком уровне в кризис», - комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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