К концу 2020 года россияне чаще удовлетворены или частично удовлетворены жизнью, которую они ведут

Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью 25% россиян. Не устраивает актуальная ситуация в их жизни 26% опрошенных, сообщает ВЦИОМ.

В конце трудного пандемического года россияне оценивали сложившуюся в стране ситуацию двойственно: 47% называли ее скорее хорошей, 48% — скорее плохой. Таким образом, индекс социальных оценок ситуации в стране составил −1 пункт.

Экономическую ситуацию в стране россияне оценивают более оптимистично: индекс оценок экономической ситуации составил 24 пункта. Данный показатель на 2 п. выше, чем в ноябре 2020 г., и на 17 п. выше майского значения, самого низкого за весь год. Положительно экономическую ситуацию оценивают 15% россиян, средние оценки дают 45%, а отрицательные — 36%.