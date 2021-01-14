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Вакцина от коронавируса в Иркутской области пока недоступна для массового использования

Эксперты заявляют о недоступности лекарства еще в 42 регионах РФ, сообщают Ведомости со ссылкой на доклад фонда «Петербургская политика».

Помимо Приангарья в их числе: Тюменская, Саратовская, Нижегородская, Калужская области, Башкирия, Севастополь и Крым. По этим регионам в основном вакцинированы медработники и учителя, а для остальных категорий вакцинация начнется в январе или позже.

Доступ к препарату зависит от лоббистских способностей отдельных регионов, считают авторы доклада. По их данным только пять субъектах РФ выпустили вакцину в массовый доступ, еще в пяти — на среднем, в 11 — на низком и в 14 она ограниченна.

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Напомним, что Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, она начнется в понедельник, 18 января.

«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава Богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий <...> Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу»,— сказал господин Путин на совещании с правительством. Он не пояснил, чем массовая вакцинация отличается от масштабной.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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