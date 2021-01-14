Катки в Иркутске 2020-2021: где можно покататься зимой

Составлен рейтинг самых популярных катков в Иркутске.

«МТС» проанализировала популярные места отдыха горожан и составила ТОП-5 катков столицы Приангарья, на основе данных мобильного трафика в период новогодних каникул.

В этом году в период новогодних каникул большинство иркутян ожидаемо остались в городе и в качестве времяпрепровождения предпочли катание на коньках. Самым популярным местом отдыха в период с 1 по 10 января 2021 года стал каток на острове Конный в центре города. Именно там зафиксирован наибольший объем интернет-трафика в эти даты.

Вторым и третьим по популярности местами отдыха в городе, с минимальным отрывом друг от друга, стали каток у ледокола «Ангара» в микрорайоне Солнечный и каток в районе пляжа Якоби. На заливе интернет-трафик вырос вдвое по сравнению с прошлогодними каникулами, а 7 января показал свой исторический максимум. Именно в этот день там был зафиксирован самый большой объем передачи данных по сети МТС. На четвертом месте – спорт-парк «Поляна» на Старокузьмихинской на Левом берегу Ангары. Пятую строчку рейтинга занял каток на стадионе «Динамо».

В зимних местах отдыха иркутяне активно пользовались соцсетями и мессенджерами: обменивались тяжелым видео и фотоконтентом, ведут прямые эфир, а также общались посредством видеозвонков и интернет-звонков. Именно в соцсетях горожане проводили больше всего времени в сети – 60%. Помимо общения, отдыхающие часто используют музыкальные стриминговые сервисы, смотрят видеотрансляции, блоги и видео на Youtube.

«В этом году самый большой каток региона – озеро Байкал – не был готов принимать любителей коньков и активного отдыха, поэтому иркутяне активно отдыхали в городе, что сказалось на объеме интернет-трафика. В целом, в Иркутске объем передачи данных в местах отдыха и досуга увеличился в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это стало возможно благодаря масштабной модернизации сети, проведенной в регионе в прошлом году. Чтобы горожанам не было «тесно» в сети, мы расширили каналы связи и доставили новое оборудование LTE в популярных местах городского отдыха. Теперь там мобильный интернет доступен даже в моменты увеличенной загрузки сети, а отдыхающие без препятствий могут делиться впечатлениями на высоких скоростях», –комментирует директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.