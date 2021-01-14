Больше всего специалистов, согласных на переезд ради новой работы, в Омске, Красноярске и Челябинске

Меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге, сообщают в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob.

По числу специалистов, готовых переехать из города ради новой работы, своеобразный антирекорд поставил Омск: максимальный процент согласных на релокацию зафиксирован в 6 из 15 профессиональных групп (врачи, прорабы, руководители, экономисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам). В Красноярске аналогичная ситуация прослеживается по 5 профгруппам (квалифицированные рабочие, проектировщики, сметчики, логисты и бизнес-аналитики). В Челябинске максимальное число согласных на релокацию среди программистов, системных администраторов и юристов.

В Москве и Санкт-Петербурге комфортно представителям практически всех рассмотренных профессиональных групп: число согласных на переезд специалистов минимально. Лишь среди бизнес-аналитиков из Екатеринбурга еще меньше готовых к релокации, чем в двух столицах, а бухгалтеры не хотят покидать Волгоград и Воронеж.

Самым популярным городом для релокации среди специалистов из Москвы стал Санкт-Петербург.

Среди рассмотренных профессиональных чаще других готовы покинуть столицу ради новой работы руководители (34%) и прорабы (30%). Однако такая доля готовых к релокации — самая низкая среди мегаполисов. Топ-менеджмент чаще всего готов переехать в Северную столицу, на втором месте — Краснодар, на третьем — Нижний Новгород. Прорабы же кроме Санкт-Петербурга указывают в своих предпочтениях Иркутск и Уфу. После Санкт-Петербурга в рейтинге предпочтений у программистов (21%) — Екатеринбург и Казань, у логистов (19%) и менеджеров по продажам (17%) — Краснодар и Сочи. Меньше всего желающих покинуть Москву — среди бухгалтеров (12%). Топ-3 городов для переезда среди них: Санкт-Петербург, Краснодар и Нижний Новгород.

Жители Санкт-Петербурга, готовые к релокации, чаще всего указывают желаемым городом для переезда Москву. Процент согласных на релокацию, как и в столице, больше среди руководителей (35%) и прорабов (32%), причем эти цифры чуть выше, чем в Москве, но ниже, чем в других городах-миллионниках. Представителей топ-менеджмента манит Екатеринбург и Нижний Новгород, прорабов — Иркутск и Краснодар, но на первом месте, конечно, Москва. После столицы в рейтинге предпочтений у проектировщиков (20%) — Севастополь и Нижний Новгород, у сметчиков — Краснодар и также Севастополь. Северную столицу не хотят покидать HR-менеджеры: согласных на релокацию среди них менее 1%.

В Волгограде самая высокая готовность к переезду — у прорабов (68%) и руководящего состава (59%). На первых двух строках в рейтинге их предпочтений — столицы, на третьей — Краснодар. Достаточно высокий процент желающих покинуть Волгоград среди бизнес-аналитиков (41%). В качестве желаемого города для переезда они чаще всего указывают Москву, Краснодар и Ростов-на-Дону. Среди рассмотренных профессиональных групп реже остальных о готовности к переезду из Волгограда заявляли в своих резюме бухгалтеры (5%).

Покинуть Воронеж ради устройства на работу чаще других готовы прорабы (64%): топ-3 городов для переезда — Москва, Челябинск и Новый Уренгой. На втором месте по числу специалистов, готовых к переезду из Воронежа, — врачи (59%). Их предпочтения — столица, Санкт-Петербург и города Московской области. Кроме двух столиц готовые к переезду из Воронежа юристы (23%) называли Краснодар, экономисты (22%) — Севастополь. Меньше всего готовых переехать из Воронежа — среди бухгалтеров (6%).

Среди специалистов, живущих в Екатеринбурге, самую высокую готовность к релокации продемонстрировали врачи (61%). Они чаще всего стремятся к переезду в Москву, Санкт-Петербург или Севастополь. Ради высокооплачиваемой работы готовы покинуть Екатеринбург 52% проектировщиков, в рейтинге их предпочтений две столицы и Краснодар. Готовы к переезду из Екатеринбурга 4 из 10 программистов, в топ-3 желаемых городов после Москвы и Санкт-Петербурга также Краснодар. Ниже всего готовность к переезду из Екатеринбурга у бизнес-аналитиков (18%), по их мнению, если уж переезжать, то в Москву, Санкт-Петербург или Калининград.

В Казани о релокации чаще всего задумываются врачи (66%). Топ-3 мест для переезда — столица, Санкт-Петербург и города Московской области. Среди руководящих кадров отметку о готовности покинуть Казань в резюме поставил практически каждый второй (49%), самые популярные мегаполисы для переезда — столицы и Екатеринбург. Программистов из Казани (37%) кроме Москвы и Санкт-Петербурга привлекает Новосибирск. Системных администраторов (24%) — столицы и Краснодар. Реже всего о переезде из столицы Татарстана задумываются бухгалтеры (16%), их предпочтения — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

К переезду из Красноярска чаще других готовы врачи (62%), в качестве городов для релокации они указывают Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. А вот у квалифицированных рабочих (59%) иные предпочтения по релокации: Иркутск, Магадан и Новосибирск. Прорабы (50%) также настроены к переезду не в столицы, но в Новосибирск, Иркутск и Южно-Сахалинск. Меньше всего желающих переехать из Красноярска — среди менеджеров по продажам (23%), у них в приоритете Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

В Нижнем Новгороде по сравнению с другими нестоличными мегаполисами готовность к переезду среди различных специалистов довольно низкая. Согласны покинуть город ради новой работы чаще всего руководители (43%), их привлекают Москва, Санкт-Петербург и Казань. Готовы к релокации 4 из 10 врачей, помимо столиц их привлекает Севастополь. Аналогичный топ-3 предпочтений у экономистов (21%). Реже всего о переезде задумываются бухгалтеры (11%). Кроме Москвы и Санкт-Петербурга их привлекает Казань.

В Новосибирске самая высокая готовность к переезду зафиксирована среди врачей (68%). Чаще всего они рассматривают для релокации Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Представители топ-менеджмента (55%) для переезда чаще всего указывают столицы и Иркутск. Среди квалифицированных рабочих (53%) релокация в Хабаровск и Красноярск популярнее, чем переезд в Москву. Программисты (34%) чаще всего желают сменить место жительства на Москву, Санкт-Петербург и Томск. Наименее активные в вопросах переезда — юристы (21%). Их топ-3 предпочтений — две столицы и Екатеринбург.

Самую высокую готовность к переезду продемонстрировали жители Омска.

Город готовы покинуть 85% врачей. Самые популярные населенные пункты для переезда — Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Ради новой работы готовы переехать из Омска 74% прорабов, причем Санкт-Петербург и Новосибирск среди них популярнее Москвы. У руководителей (70%) Санкт-Петербург также на первом месте, на втором — столица, на третьем — Новосибирск. Те же города в приоритете и у системных администраторов, но готовность уехать из Омска среди них самая низкая (32%).

В Перми больше всего готовых покинуть город среди врачей и руководителей (57 и 56% соответственно). Среди наиболее желаемых городов для переезда среди них — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. А вот у прорабов (53%) и квалифицированных рабочих (52%) Москва не вошла в топ-3 предпочтений. У прорабов в приоритете Санкт-Петербург, Иркутск и Уфа. У рабочих — Екатеринбург, Красноярск и Санкт-Петербург. Реже всего рассматривают возможность релокации из Перми бизнес-аналитики (19%), в их топ-3 городов, желательных для переезда, Москва, Северная столица и Екатеринбург.

Ростов-на-Дону чаще всего готовы покинуть ради высокооплачиваемой работы прорабы (57%). Их чаще всего интересует переезд в Москву, Красноярск или Нижневартовск. К релокации из Ростова-на-Дону готов каждый второй рабочий, топ-3 городов для переезда — столица, Санкт-Петербург и Красноярск. Столицы и Краснодар в приоритете для переезда из Ростова-на-Дону у руководителей (49%), врачей (42%), проектировщиков (31%), бизнес-аналитиков (28%), юристов (24%), HR-менеджеров и экономистов (по 23%). Бухгалтеры реже всего настроены менять место проживания: на переезд ради новой работы согласны лишь 14%, причем привлекают бухгалтеров столицы и Сочи.

Самару ради новой хорошей работы готовы покинуть 66% врачей. В качестве города для переезда они чаще всего указывали Москву, Санкт-Петербург и Казань. Те же топ-3 городов в приоритете у руководителей (51%), менеджеров по персоналу (30%), юристов (25%) и специалистов по продажам (21%). В предпочтениях прорабов (56%) после двух столиц — Ростов-на-Дону.

Самая высокая готовность к релокации из Уфы — у врачей (59%): предпочтения по переезду — Москва, Санкт-Петербург и Казань. Прорабы (52%) согласны на релокацию в столицы либо Самару. Квалифицированных рабочих из Уфы (51%) интересует переезд в Москву, Красноярск или Иркутск. Меньше всего готовых покинуть столицу Башкирии — среди бухгалтеров (15%). Их привлекают Москва, Северная столица и Екатеринбург.

Стремление к релокации специалистов из Челябинска одно из самых высоких среди городов-миллионников. Так, среди врачей уехать из города ради новой работы готовы 83%, наиболее популярны для переезда две столицы и Екатеринбург. Те же города в приоритете и у руководителей из Челябинска (60%). Программисты (55%) рассматривают переезд в столицы или Казань. Меньше всего согласных на релокацию — среди менеджеров по продажам (25%), те из них, кто рассматривает возможность переезда, хотели бы уехать в Москву, Санкт-Петербург или Екатеринбург.