Время подарков продолжается в банке «Приморье»

В Банке «Приморье» продолжается праздничная акция «Время подарков», во время которой клиенты могут оформить выгодный кредит или заказать дебетовую карту с улучшенным пакетом лояльности, а у вкладчиков Банка есть возможность получить карту с бесплатным годовым обслуживанием.

— В рамках специального предложения оформить потребительский кредит или рефинансировать выданный ранее другим банком кредит теперь можно на еще более выгодных условиях — от 7,9% годовых, — рассказывает заместитель Председателя Правления — директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Новые условия уже позволили нашим клиентам подготовиться к праздникам, приготовить подарки для родных и близких, а также снизить платеж по действующим кредитам. Снижение ставки составило от 1 до 2% по разным срокам: в период акции кредит можно оформить от 7,9% годовых*.

Напомним, что подать заявку на кредит можно онлайн, без посещения офиса: через сайт или мобильное приложение** «Банк Приморье», что особенно важно в период пандемии.

Ещё один приятный бонус в рамках праздничной акции*** от Банка «Приморье» — год бесплатного обслуживания новой розничной карты с Пакетом услуг для клиентов, у которых открыт вклад на сумму от 30 000 руб. (или эквивалент в валюте) и при этом пока еще нет дебетовой карты с программой лояльности.

— В этой акции могут принять участие как наши постоянные клиенты-вкладчики , так и те, кто только собирается открывать вклад в Банке «Приморье». Отмечу, что получить карту с льготным обслуживанием при открытии вклада или с действующим вкладом могут клиенты, которые лично обратились в любой офис Банка «Приморье», — комментирует Анна Талызина. — На момент обращения у клиента может быть действующий вклад, клиент может пролонгировать старый вклад или открыть новый непосредственно в дату обращения в Банк. Во всех этих случаях клиент принимает участие в акции.

В рамках акции можно оформить следующие дебетовые карты с Пакетом услуг:

Кстати, в рамках акции «Время подарков» клиенты могут воспользоваться сразу несколькими бонусами. Так, при открытии или при пролонгации вклада можно заказать выпуск с бесплатным годовым обслуживанием Карты Развлечений и карты Cash-Back на всё с улучшенными предложениями по Программе лояльности. Так, пользователи Карты Развлечений получат cash-back 1% на все покупки, а также повышенный cash-back 50% на категории домашних развлечений, актуальных в условиях сложной эпидемиологической обстановки: видеопрокат, электронные и аудио книги, музыка. Клиентам, оформившим карту Cash-back на всё, будут доступны cash-back 1% на все покупки и 1,5% на покупки в сети Интернет, а также повышенный cash-back 3% на торговые точки из категории «здравоохранение», в том числе аптеки, медицинское оборудование, врачебные услуги, включая оптику и стоматологию. Кроме того, на эти виды карт будет начисляться процент на остаток в рублях — 4% годовых.

Также можно выбрать и другие Программы лояльности дебетовых карт Банка «Приморье»:

« Cash-back на продукты» — для тех, кто в основном оплачивает картой покупку продовольственных товаров ( cash-back 3% на покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах);

на продукты» — для тех, кто в основном оплачивает картой покупку продовольственных товаров ( 3% на покупки в супермаркетах и продуктовых магазинах); «Автокарта» — подойдет тем клиентам, для которых траты на автомобиль — постоянная и стабильная статья расходов ( cash-back до 5% на АЗС, платные парковки, автомойки);

до 5% на АЗС, платные парковки, автомойки); «Карта путешествий» — для активно путешествующих клиентов. Важное отличие от других пакетов: начисляются мили, а на cash-back , причем за покупки в любой стране; также в любой стране доступны 2 бесплатные операции снятия наличных без комиссии в чужих банкоматах.

Бесплатное обслуживание будет действовать в течение года с момента оформления карты, далее плата будет взиматься согласно тарифам.

Узнать подробности об акции «Время подарков» можно на сайте Банка «Приморье», в офисах Банка или у специалистов Контакт-центра по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.

* Период действия базовых процентных ставок по вновь заключаемым кредитным договорам по продуктам «Потребительский кредит» и «Рефинансирование» в рублях в рамках акции «Время подарков» — с 15.11.2020 до 31.01.2021 . Ставка 7,9% возможна при оформлении потребительского кредита с оформлением страхования жизни и здоровья на сумму от 300 000 рублей и срок от 6 до 12 месяцев. При отказе от оформленного по кредитному продукту полиса страхования жизни, при непредоставлении документов, подтверждающих погашение рефинансированного кредита/кредитов в других банках, ставка увеличивается на 2,5 (две целых пять десятых) процентных пункта. Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации работающим физическим лицам, не получающим заработную плату в Банке «Приморье. Минимальная сумма кредита: 30 000 руб. Максимальный размер кредита/ Максимальная ссудная задолженность по всем кредитным продуктам, кроме ипотеки и автокредита (по овердрафту/кредитной карте учитывается вся сумма оформленного лимита кредитования): 1 000 000 руб. Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации: работающим сотрудникам предприятий на условиях зарплатного проекта или индивидуального зарплатного проекта в Банке «Приморье, неработающим пенсионерам, получающим пенсию (далее — пенсионеры). Минимальная сумма кредита: 30 000 руб. Максимальный размер кредита: 1 000 000 руб. для сотрудников организаций, заключивших зарплатный проект с Банком для индивидуальных зарплатных проектов; -1 500 000 руб. для руководителей организаций, заключивших зарплатный проект с Банком;-300 000 руб. для пенсионеров.

** Мобильное приложение «Банк «Приморье» (16+)доступно для клиентов — держателей пластиковых карт Банка «Приморье».