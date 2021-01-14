ВТБ Мобайл: россияне на 60% увеличили длительность звонков на праздниках

В ходе новогодних и рождественских праздников общая длительность телефонных разговоров абонентов ВТБ Мобайл выросла на 60% по сравнению со средними значениями 2020 года. Четверть всех звонков пришлась на 31 декабря — 1 января, а 2 января стал самым «тихим» днем. Кроме того, пользователи увеличили число отправленных SMS-сообщений на 40%.

За 10 дней новогодних праздников абоненты ВТБ Мобайл чаще совершали звонки, чем их принимали: доля исходящих вызовов составила 70%. Продолжительность голосовых вызовов в новогодние каникулы по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 13% для входящих звонков и на 5% — для исходящих, составив около 2,5 минут.

Несмотря на популярность интернет-мессенджеров, абоненты активно поздравляли своих родных, друзей и коллег с помощью SMS. В новогоднюю ночь было отправлено на 40% больше текстовых сообщений, чем в среднем за день в прошлом году. Более 70% от общего числа написали жители Москвы.

В новогодние каникулы объем интернет-трафика увеличился в 2 раза по сравнению со средним значением прошлого года. Среднесуточное потребление в праздничные дни вдвое превышает средний показатель за весь прошлый год. Наименьшая активность наблюдалась 1 января.

«В минувшем году из-за пандемии многие россияне ограничивали личные встречи, поэтому возможность поздравить своих родных и близких по телефону в новогодние праздники стала как никогда актуальной. Мы видим, что число и длительность телефонных звонков и SMS-трафик серьезно выросли по сравнению со стандартными значениями, а вот среднесуточный объем интернет-трафика снизился. Это говорит о том, что россияне зачастую поздравляли друг друга с наступившими праздниками лично, ценя возможность общения в свободное от рабочих будней время», — отметил Максим Шарков, генеральный директор ВТБ Мобайл.

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