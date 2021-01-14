ВТБ финансирует строительство завода Ruspole Brands в Волгоградской области

ВТБ открыл ГК Ruspole Brands кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей сроком на восемь лет для строительства крупнейшего в России консервного завода по производству продукции торговой марки «Дядя Ваня». Финансирование предоставляется на льготных условиях в рамках программы, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Строительство нового завода ведется в Волжском — городе-спутнике Волгограда. Основным направлением его деятельности станет производство маринованной продукции из свежих овощей и фруктов, выращенных на собственных полях компании в регионе. Проектная мощность составляет 40 млн банок в год, ассортимент будет насчитывать около 100 наименований. На первом этапе на предприятии будет создано более 500 рабочих мест.

«Новый завод ГК Ruspole Brands − один из значимых инвестиционных проектов, стартовавших в 2020 году с нашим участием в рамках программы Министерства сельского хозяйства. На данный момент ВТБ заключил по программе более 3,5 тысяч соглашений на сумму около 400 млрд рублей. Почти половина этого объема приходится на инвестиционные цели. Сниженная ставка позволяет аграриям сократить издержки при реализации своих проектов и продолжать устойчивое развитие, обеспечивая качественными продуктами потребителей как внутри страны, так и за рубежом», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

«Благодаря льготному финансированию ВТБ наше новое предприятие будет готово реализовать первую продукцию уже в 4 квартале 2021 года, что позволит обеспечить ежегодный рост продаж торговой марки „Дядя Ваня“ не менее 20% в год», − подчеркнул Тигран Телунц, собственник ГК Ruspole Brands.