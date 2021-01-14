За прошедшие сутки в Приангарье умерли 9 человек с коронавирусом

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации организации, за последние сутки в Приангарье инфекцией заразились 264 человека.

Вылечились от болезни за день – 381, скончались непосредственно от ковида – 9 пациентов.