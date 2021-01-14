Все жители села Сполошино, пострадавшие в результате пожара, приобрели новое жилье

15 человек переехали в Киренск и Киренский район, четыре семьи теперь живут в Иркутском районе, три – в Иркутске и две – в Ангарске, сообщают в администрации области.

В мае 2019 года в селе Сполошино Киренского района огнем были уничтожены 22 из 24 домов. 25 человек, в том числе шестеро детей остались без крыши надо головой. Пострадавшие были вынуждены снимать жилье или переехать к родственникам.

В середине прошлого года глава региона Игорь Кобзев подписал указ о единовременной денежной выплате пострадавшим. Её размер – 877 тысяч рублей на одного человека.

Выплаты в срок были перечислены жителям села. На эти цели из бюджета региона было выделено более 20 миллионов рублей. На сегодняшний день абсолютно все пострадавшие купили жилье.

Само село Сполошино ликвидировано. Часть земель передана одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона под распашку.